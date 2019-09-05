شكرا لقرائتكم بأزمة قلبية.. وفاة نجل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عبد الله محمد مرسي، نجل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي إثر أزمة قلبية.

ولفظ نجل مرسي وهو الابن الأصغر له أنفاسه الأخيرة، في مستشفى الواحة بحدائق الأهرام جنوب العاصمة المصرية القاهرة، حيث نقل إليها فور أن داهمته أزمة قلبية حادة.

وذكر مصدر مقرب للأسرة للعربية. نت أن عبد الله محمد مرسي البالغ من العمر 26 عاما تعرض لأزمة قلبية حادة، أثناء قيادته لسيارته وبجواره صديقه ،مشيرا إلى أن الصديق سارع بنقله للمستشفى ،حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

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وكان الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي العياط، قد توفى يونيو الماضي، أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر إثر إصابته بأزمة قلبية عن عمر يناهز 68 عاما.

وهو من مواليد أغسطس عام 1951، واسمه الكامل محمد محمد مرسي عيسى العياط، وتولى رئاسة مصر في أول انتخابات رئاسية عقب ثورة يناير من العام 2011، ليكون الرئيس الخامس لمصر، كان يعمل أستاذا بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، وبدأت فترته الرئاسية مع إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 24 يونيو 2012 بعد ترشحه عن جماعة الإخوان، وتولى مهام منصبه في 30 يونيو من العام 2012، وجرى عزله في 3 يوليو من العام 2013 عقب ثورة شعبية أطاحت به، وجرت محاكمته في عدة قضايا خاصة بالتخابر مع حماس وقطر واقتحام السجون وقتل المتظاهرين، وصدرت ضده أحكام قضائية ونهائية بالسجن.

له أولاد "٣ذكور وبنت " وهم أحمد وأسامة وَعَبَد الله وشيماء.