ترند الموجز || وفاة عبدالله نجل محمد مرسي .. و الكاف يهدد الزمالك بالاستبعاد من دوري أبطال أفريقيا.. و والد الفنان الهارب « محمد علي » يكشف كذب نجله ويؤكد: «الخير اللي احنا فيه من الجيش ».. وسيف زاهر يطلق مبادرة لتهدئة الأجواء بين الأهلي والزمالك

إعداد: رضا علي

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، وفاة عبدالله نجل محمد مرسي .. و الكاف يهددا الزمالك بالاستبعاد من دوري أبطال أفريقيا.. و والد الهارب محمد علي .. يكشف كذب نجله ويؤكد: «الخير اللي احنا فيه من الجيش.. وسيف زاهر يطلق مبادرة لتهدئة الأجواء بين الأهلي والزمالك .

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:

وفاة عبدالله نجل محمد مرسي إثر أزمة قلبية.. ومحامي الاسرة يكشف تفاصيل لحظاته الأخيرة

توفي عبدالله محمد مرسي العياط، نجل المعزول محمد مرسي، إثر تعرضه لأزمة قلبية داخل مستشفى الواحة بمنطقة حدائق الأهرام، أثناء محاولة إسعافه .

وقال " عبدالمنعم عبدالمقصود " محامي عائلة الرئيس المعزول، أن أزمة قلبية انتابت " عبدالله " أثناء قيادته سيارته مساء الأربعاء، موضحًا أن صديقه تمكّن من إيقاف السيارة قبل اصطدامه بأي شيء، ومن ثم نقله إلى المستشفى، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

مشيرا الي ان فريق من النيابة العامة انتقل إلى مستشفى الواحة في منطقة حدائق الأهرام، للتحقيق في الوفاة .

عبد الله مرسي هو أصغر أبناء الرئيس المصري الأسبق، ويبلغ من العمر 26 عامًا، ودرس إدارة الأعمال في الكلية الكندية الدولية.

وسبق أن تم القبض علي عبدالله محمد مرسي، في عام 2014، في قضية ”حيازة مخدر الحشيش“ قبل أن يطلق سراحه، لعدم وجود أدلة .

الحوار الكامل لوالد الهارب محمد علي .. يكشف كذب نجله ويؤكد: «الخير اللي احنا فيه من الجيش»

قال والد الفنان الهارب محمد علي إنه "مصدوم ومدمر من محمد لأن القوات المسلحة حياتي وخيرهم عليا أنا وأولادي"، مضيفا: "أنا بعتذر للرئيس السيسي وللقوات المسلحة وإحنا ملناش فلوس عند الجيس وكل اللي محمد بيقوله ده مش صح وأكيد وراه حد خلاه يعمل كده".

واضاف أن نجله محمد على لا يحتاج إلى شيء وكان يمتلك قصرا في مارينا بــ 65 مليون جنيه باعه إلى الفنان محمد رمضان بـ 10 ملايين جنيه فقط، مشيرا إلى أن ابنه كان شخصا ناجحا والدليل عمله مع مؤسسة كبيرة، إلا أن تحوله كان مفاجئا وغير مفهوم.

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وتابع " والد الفنان محمد على " خلال قائه ببرنامج " علي مسؤليتي " والمذاع علي فضائية " صدي البلد " : أنه يمتلك شركة تنفذ العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها مع القوات المسلحة منذ 15 عاما، وأنهم يحصلون على أموالهم أولا بأول ويمتلكون أكثر من 6 فيلات، بينها فيلا في الساحل

الشمالي بقيمة 35 مليون جنيه , مشيرا الي بأن القوات المسلحة تدفع أولا بأول لشركته مقابل تنفيذ هذه المشروعات ، وأن نجله تغير حاله منذ عام وأصبح شخصا غير طبيعي وحدث له نوع من أنواع التحول. ( للمزيد )

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يهدد الزمالك بالاستبعاد من دوري أبطال أفريقيا

هدد الكاف الزمالك بالاستبعاد من بطولة أفريقيا وإلغاء رخصة النادي، في حالة عدم تسديد مستحقات لاعبيه المتأخرة كاملة و على رأسهم لاعب الفريق السابق البوركينى عبد الله سيسيه والتى تبلغ تقريبا 160 ألف دولار حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري.

ومنح الاتحاد الأفريقي "كاف" مهلة لنادي الزمالك حتى 30 سبتمبر الجاري، لتقديم ما يفيد بسداد تلك المديونيات، موضحًا في خطابه لنادي الزمالك أنه في حال عدم سداد تلك المديونية سيتم تطبيق القرارات عليه فورًا .

وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" قد قرر توقيع عقوبة على نادي الزمالك فى وقت سابق، قدرها 20 ألف دولار بسبب عدم تسليم التذاكر المخصصة للكاف إلى وفد الاتحاد الأفريقى والرعاة فى نهائى الكونفدرالية ضد نهضة بركان المغربى فى البطولة التى توج بها الفريق الأبيض.

سيف زاهر يطلق مبادرة لتهدئة الأجواء بين الأهلي والزمالك

أطلق الإعلامي سيف زاهر، مبادرة لتهدئة الأوضاع بين قطبي الكرة المصرية "الزمالك والأهلي".

وقال " زاهر " خلال تقديم برنامجه " المذاع عبر فضائية " أون سبورت "، : كفاية كده , هناك غضبا واضحا بين جماهير ومسؤولي قطبي الكرة المصرية، إضافة إلى أن الإعلام الرياضي يشعل الأزمات , لازم نهدى الأوضاع ونفكر في الأجيال القادمة .

مضيفا : عايزين نكون في ظهر الدولة ونشهد انطلاق دوري ممتاز مميز للغاية وتعود الجماهير إلى المدرجات من جديد ( للمزيد )