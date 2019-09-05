البيان: الوسيط الأميركي الجديد بملف ترسيم الحدود سيصل بيروت الاسبوع المقبل

علمت صحيفة "البيان" الاماراتية أن "الوسيط الأميركي الجديد في ملف ​ترسيم الحدود​ بين ​لبنان​ و​اسرائيل​ ​ديفيد شينكر​ سيصل إلى ​بيروت​ الاسبوع المقبل بعد تسلّمه الملف من ​ديفيد ساترفيلد​"، مشيرةً إلى أن "شينكر سيبدأ زيارته للمنطقة في 7 أيلول وسيتطرّق خلال لقاءاته لعناوين الملف الذي أسندته له إدارة ​أميركا​ ورؤية ​الدولة اللبنانية​ لكيفية التعامل مع الأمر، وما حقّقه ساترفيلد على هذا الصعيد والانطلاق منه في مسعاه، لا سيّما بعد إصرار لبنان على ربط الحدود البرية والبحريّة لحل هذا الملف الذي ترعاه ​الأمم المتحدة​".

فيما أكدت مصادر مطلعة أن "تأكيد رئيس الحكومة سعد الحريري أن القرار 1701 لم يسقط، ولا يزال موجوداً بمثابة رسالة واضحة من شأنها إعادة دفع الوساطة الأميركية بدل أن تتحوّل مهمة شينكر نحو العمل على إعادة إحياء القرار 1701، ومطالبة لبنان بالتزام الخط الأزرق، بعد تصريحات الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله عن إسقاط كل الخطوط والمعادلات".