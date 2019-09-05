الشرق الاوسط:تكليف شنكلر لمتابعة ملف ترسيم الحدود يدل على الاهمية التي يوليها بومبيو للملف

علمت "​الشرق الأوسط​" أن ​لبنان​ الرسمي يرى أن تكليف المبعوث الأميركي الجديد ​ديفيد شنكلر​ لاستئناف الدور الأميركي بين لبنان و​إسرائيل​ لإنجاز الترسيم البحري والبري يدل على الأهمية التي يوليها وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ لهذا الملف وحرصه على أن يتم من دون ضغط عسكري أو محاولة استقواء من إسرائيل. كما أن ذلك قد يشير إلى تجاوب مع الطلب الذي أرسله ​الرئيس ميشال عون​ إلى ​الولايات المتحدة​ أن تجري المفاوضات في مركز "اليونيفيل" في ​الناقورة​، برعاية موظف من ​الأمم المتحدة​ ومشاركة موظفين وخبراء من الطرفين اللبناني والإسرائيلي.

وذكر مصدر دبلوماسي لـ"الشرق الأوسط" أن شنكلر يدرك أن رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ سيثير معه وحدة الترسيم البحري والبري وأن استئناف التفاوض سينطلق من حيث توقف مع المعوث السابق ​ديفيد ساترفيلد​.

وذكر مصدر دبلوماسي أن معاون وزير الخارجية للشرق الأدنى درس جيداً الملف وتبلغ رغبة بري الذي يعتبر نفسه المفوض اللبناني لإدارة الموقف اللبناني بالتنسيق مع الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة ​سعد الحريري​.

وأفاد المصدر أنه لا مشكلة بالنسبة لشنكلر الذي سيتنقل بين بيروت وتل أبيب وسيسعى إلى تقريب وجهات النظر وهو دبلوماسي محنّك، يجيد اللغة العربية، ولديه صداقات كثيرة في بيروت وفي إسرائيل. وقال: "إن المهمة التي تنتظره هي إقناع إسرائيل بالترسيم البحري والبري دفعة واحدة"، وأضاف: "هذا يفترض تدخل بومبيو مع إسرائيل للقبول بما يطرحه لبنان ولعل ما يعقّد مهمته هو المناخ السائد الذي نشأ بعد استهداف ​الضاحية الجنوبية​ بطائرتين إسرائيليين مسيرتين وما نتج عنهما، وقصف الحزب لآلية عسكرية".