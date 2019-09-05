وزير خارجية كولومبيا:مستعدّون للدفاع عن سيادتنا بمواجهة تهديدات مادورو

أعلن وزير الخارجية الكولومبي كارلوس هولمز تروخيو أنّ بلاده "مستعدّة" للدفاع عن سيادتها في مواجهة "تهديدات" الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ الذي اتّهم بوغوتا بإجراء ​مناورات​ لإشعال فتيل صراع عسكري مع بلاده.

يذكر ان تصريح الوزير الكولومبي أتى غداة إعلان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنّه وضع ​الجيش​ في حالة تأهّب على الحدود مع ​كولومبيا​ متهماً رئيسها إيفان دوكي "بالمناورة" من أجل "إشعال نزاع" بذريعة إعلان قادة سابقين في حركة فارك عودتهم إلى حمل ​السلاح​.

وأعلن مادورو أن الوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود بين البلدين التي يبلغ طولها 2200 كيلومتر، وضعت في حالة "تأهّب برتقالي" في "مواجهة تهديد كولومبيا بالعدوان على ​فنزويلا​". لكنّه لم يوضح ما يعنيه "التأهب البرتقالي".