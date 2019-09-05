أعلن وزير الخارجية الكولومبي كارلوس هولمز تروخيو أنّ بلاده "مستعدّة" للدفاع عن سيادتها في مواجهة "تهديدات" الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي اتّهم بوغوتا بإجراء مناورات لإشعال فتيل صراع عسكري مع بلاده.
يذكر ان تصريح الوزير الكولومبي أتى غداة إعلان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنّه وضع الجيش في حالة تأهّب على الحدود مع كولومبيا متهماً رئيسها إيفان دوكي "بالمناورة" من أجل "إشعال نزاع" بذريعة إعلان قادة سابقين في حركة فارك عودتهم إلى حمل السلاح.
وأعلن مادورو أن الوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود بين البلدين التي يبلغ طولها 2200 كيلومتر، وضعت في حالة "تأهّب برتقالي" في "مواجهة تهديد كولومبيا بالعدوان على فنزويلا". لكنّه لم يوضح ما يعنيه "التأهب البرتقالي".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية كولومبيا:مستعدّون للدفاع عن سيادتنا بمواجهة تهديدات مادورو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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