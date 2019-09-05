أكد الرئيس ال​فلسطين​ي ​محمود عباس​ "ضرورة العمل على إنجاح الاجتماع المزمع عقده في ​نيويورك​ على هامش ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​ في 26 من الشهر الحالي لحشد الدعم المالي الدولي لسد العجز في موازنة "​الأونروا​"، مشدداً على "أهمية الدور الذي تلعبه الوكالة في تقديم الخدمات للاجئين ​الفلسطينيين​ حسب قرارات ​الأمم المتحدة​، التي يجب عدم المساس بها وتقديم الدعم اللازم لاستمرار الوكالة في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين من أبناء شعبنا سواء داخل فلسطين أو في دول الشتات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الفلسطيني أكد ضرورة حشد الدعم المالي لـ"الأونروا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.