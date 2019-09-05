أعلنت وزارة التجارة الصينية أنّ المفاوضين الصينيين والأميركيين سيعقدون في ​واشنطن​ في "أوائل تشرين الأول" جولة مفاوضات جديدة. وهذه المفاوضات التي كان مقرّراً أصلاً عقدها هذا الشهر، ستعقد في مطلع الشهر المقبل بعدما تبادل البلدان فرض ​رسوم جمركية​ جديدة في الأول من أيلول.

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كانت هذه تفاصيل خبر المفاوضات التجارية الأميركية-الصينية ستستأنف بواشنطن مطلع الشهر المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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