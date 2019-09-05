الجامعة العربية انتقدت انحياز أميركا لإسرائيل: ندعم تجديد التفويض الممنوح للأونروا

انتقدت ​جامعة الدول العربية​ "انحياز ​الإدارة الأميركية​ السافر للاحتلال ال​إسرائيل​ي ومحاولة تنفيذ مخطط لتصفية قضايا الوضع النهائي بدءا من الاعتراف ب​القدس​ عاصمة لإسرائيل وغلق مكتب منظمة التحرير في ​واشنطن​، وانتهاء بوقف تمويل "​الأونروا​"، مشيرةً إلى أن "​الجمعية العامة للأمم المتحدة​ استمرت في تجديد تفويض الأونروا على مدار 71 عاما لعبت خلالها الوكالة دورًا حيويًا في تقديم خدمات جليلة للاجئين الفلسطينيين، وهو الأمر الذي ينبغي أن يتواصل إلى أن يتم تنفيذ القرار 194 الخاص بحقوق ​اللاجئين الفلسطينيين​".

واتهمت الإدارة الأميركية بـ"التنسيق مع الكيان الإسرائيلي لاستهداف الوكالة كمنظمة دولية وإظهارها على أنها السبب في تمديد قضية اللاجئين الفلسطينيين والتشكيك في إدارتها وكذلك التشكيك في صفة اللاجئ الفلسطيني، وهي تقود الآن حملة لمنع تجديد تفويض "الأونروا" أو إدخال تغيير في الولاية القانونية لها"، مؤكدةً "استمرار دعم الأونروا في القيام بعملها وفقا لقرار إنشائها رقم 302 لعام 1949".