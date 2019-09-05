نصر الحريري: مساعٍ لتشكيل اللجنة الدستورية قبل 20 أيلول

كشف رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة ​نصر الحريري​ عن مساع تجري حاليا لتشكيل اللجنة ​الدستور​ية قبل انعقاد اجتماع ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​ في 20 أيلول، وإحياء ​مفاوضات جنيف​، منوها أن جولة المبعوث الدولي لدى ​سوريا​ في كل من ​طهران​ و​أنقرة​، تأتي في إطار وضع اللمسات الأخيرة لإيجاد حل ينهي نقاط الخلاف حولها.

ولفت الحريري في حديث صحفي إلى ان "​النقاش​ حاليا يدور حول معالجة الخلاف حول موضوع الأسماء الـ6 وموضوع القواعد الإجرائية، حيث تم إنجاز أكثر من 95 في المائة من التوافق على تشكيل اللجنة الدستورية، غير أن ذلك، لا يعني أن الأمر انتهى هنا، لأن المشكلة الأكبر في مناقشة المضامين الدستورية".

وأضاف الحريري: "هناك اعتراض على بعض الأسماء من قبل المعارضة وكذلك ​الأمم المتحدة​، والفترة الماضية جرت محاولات لتجاوز هذه المعضلة، وأمس المبعوث الدولي موجود في ​إيران​ وبعدها سيزور أنقرة، وسيكون له لقاءات مع هيئة المفاوضات والنظام من أجل حل هذه المشكلة، والاتفاق على موضوع الأسماء".

وأكد ان "معاييرنا في الأسماء الـ6 واضحة، وهي نفسها معايير الأمم المتحدة، وذلك بأن تكون حيادية، ومتوازنة وشاملة لأننا نتحدث عن 6 أسماء من الثلث الثالث، وهي ثلث ​المجتمع المدني​، حيث لا يجوز أن تكون هذه الأسماء محسوبة على النظام، ولا حتى محسوبة على المعارضة، وإنما تكون من مكونات ​الشعب السوري​".

وأوضح الحريري، أن ​النظام السوري​، وضع حزمة من التحفظات على القواعد الإجرائية، والتي أساسها أن النظام لا يريد مناقشة إلا التعديلات على الدستور الحالي وهو أمر مرفوض من قبل المعارضة، مشيرا إلى أن القرار الأممي 2254 يتحدث بدوره عن وضع مسودة دستور جديد للبلاد.