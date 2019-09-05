ارتفاع عدد ضحايا إعصار "دوريان" في جزر الباهاما إلى 20 شخصا

أفادت صحيفة "ميامي هيرالد" الأميركية بأن عدد ضحايا إعصار "دوريان" الذي اجتاح جزر الباهاما ارتفع إلى 20 شخصا، موضحة ان "عدد الضحايا يتزايد مع رفع الأنقاض".
وضرب إعصار دوريان في وقت سابق ساحل جزيرة أباكو، الواقعة في الجزء الشمالي من أرخبيل جزر البهاما.
ويقترب إعصار "دوريان" من ولاية فلوريدا بعد إلحاقه أضرارا كبيرة في البهاما.
وسبب الإعصار دوريان دمارا هائلا في جزر الباهاما وتأهب مسؤولو الإغاثة يوم الثلاثاء لأزمة إنسانية بدأ نطاقها يتكشف.
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