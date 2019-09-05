البيان: توافق الرؤى بين السعودية والإمارات يشمل القضايا الإقليمية والعالمية

أفادت صحيفة "البيان" الاماراتية بأن "توافق الرؤى بين السعودية والإمارات لا يقتصر على العلاقات بين البلدين، وأمن واستقرار المنطقة بشكل عام، وإنما يشمل أيضاً العديد من القضايا الإقليمية والعالمية، سيما أن التحالف السعودي والإماراتي بات يشكل محوراً مؤثراً على المستويين الإقليمي والدولي".
ولفتت إلى انه "من هنا تأتي أهمية الزيارة التي يقوم بها وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير ووزير الخارجية الاماراتي والتعاون الدولي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إلى باكستان لبحث التعاون والعمل المشترك مع إسلام آباد، إلى جانب تناول قضية كشمير والتوتر الحاصل بين باكستان والهند، في محاولة لنزع فتيل واحدة من اكثرالأزمة تعقيداً بين الجارتين الآسيويتين".
وأشارت إلى انه "تظهر هذه الزيارة بجلاء مدى التوافق والانسجام في رؤية البلدين الشقيقين للعديد من القضايا الإقليمية، كما أنها تؤكد أن السعودية والإمارات يمثلان ثقلاً إقليمياً مهماً يسهم بشكل كبير في الاستقرار داخل وخارج منطقة الشرق الأوسط ونزع فتيل الأزمات فيها وبوصلة الاستراتيجية السعودية الإماراتية واحدة، حيث تستهدف حقن الدماء وتحقيق الأمن والاستقرار، ويلعب التعاون والتنسيق المشترك بينهما اليوم دوراً مؤثراً على الساحة العالمية".
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