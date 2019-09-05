محمد اسماعيل - القاهرة - سنغافورة/واشنطن - (د ب أ): قال وزير الاتصالات والمعلومات السنغافوري إس إسواران إن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تهدد بتمزيق الاقتصاد العالمي. ووصف إسواران في تصريحات لتلفزيون بلومبرج كلا من الولايات المتحدة والصين بأنهما شريكان مهمان لسنغافورة. وأضاف أن بلاده تحاول الدخول في شركات مع الدول التي تتشابه في طريقة التفكير معها ، "وسط أجواء مناهضة للعولمة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سنغافورة: التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تهدد بتمزيق الاقتصاد العالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.