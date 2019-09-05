الحرس الثوري الإيراني يعلن إحتجاز سبعة قوارب وإعتقال 24 أجنبيًّا في خليج عمان

غسان سلامة يقر بدخول آلاف المرتزقة إلى ليبيا
حذر المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة من أن دخول آلاف المرتزقة إلى ليبيا خلال الفترة الأخيرة يعقد الأزمة السياسية في الدولة الواقعة شمال أفريقيا، ويجعل الوصول ...
04 سبتمبر 2019 23:35
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