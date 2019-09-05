لم تعلن عنها وزارة الدفاع الجزائريّة / على الحدود الجزائريّة الليبيّة، غارة جويّة تستهدف مهرّبين...

قتل تسعة أشخاص في غارة نفذتها وحدات سلاح الجوالجزائري بطائرات دون طيار (درون) في المنطقة الصحراوية الحدودية قرب الدبداب في ولاية إليزي على الحدود مع ليبيا.

وحسب موقع " الأطلس تايمز"، فإن القافلة المستهدفة تتكون من عدة مركبات رباعية الدفع من نوع "طويوطا ستايشن" و شاحنة، يعتقد أنها كانت تحمل سلعا مهربة، و من بين القتلى ثلاثة أشقاء و أربعة من لدة مراكسن بولاية ورقلة و شخصان من سطيف.

وأضافت إستنادا لمصدر ،لم تذكره، أن الغارة الجوية استهدفت أربع سيارات رباعية الدفع كان على متنها شخصان من ولاية سطيف قاما بجلب مواد و سلع محظورة من ليبيا، تتمثل في عصي ألعاب نارية يطلق عليها في سوق التجارة الموازية المشعل "فلامبو" و يتولى قيادة المركبات الرباعية الدفع و الشاحنة 7 أشخاص ذكرت الملعومات أنهم يقطنون في بلدة مراكسنّ الواقعة ضمن إقليم ولاية ورقلة غير بعيد عن منطقة البرمة الرملية الخطيرة و الوعرة المسالك بولاية الوادي.

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وأوضحت أن الغارة الجوية نفذت على قافلة المهربين باعتبارها "هدفا معاديا" تمت بعد توغل المركبات الأربعة و الشاحنة داخل منطقة عسكرية محظورة في إقليم الناحية العسكرية الرابعة، و رفض المستهدفين الاستجابة لأوامر الجيش بالتوقف، فتم إصدار الأوامر لوحدة من سلاح الجو بقصف "الهدف المعادي" بطائرة دون طيار (درون) حيث قتل 3 أشقاء من عائلة لشهب مع قريب لهم و ثلاثة يحملون ألقاب غدير، بوهطة و بن مير و شخص تاسع مجهول لم يتم التعرف عليه حتى الآن.

ولم تصدر عن وزارة الدفاع الجزائرية أية تصريحات بخصوص العملية، بينما اشار الموقع أنه "تم قصف القافلة بعدما حاول سائقو المركبات الهروب" في المسالك الصحراوية، و خاصة حين تبين أنهم يرفضون التوقف، و مما زاد من الشكوك في كون القافلة المؤلفة من مركبات "طويوطا ستايشن" وجود شاحنة تشبه العربات التي تستعملها الجماعات المسلحة المتقاتلة في ليبيا، و التي قدمت منها تلك المجموعة حيث لا تبعد الحدود الليبية سوى ببضع كيلومترات عن موقع القصف. و قد صدرت الأوامر للقوات الجوية بالتعامل الردعي مع القافلة التي اخترقت الحدود، تنفيذا لتعليمات القيادة العسكرية بالتعامل الحازم مع كل محاولة اختراق للمناطق العسكرية .