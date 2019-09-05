الأمير عبدالعزيز بن تركي: السعودية تستضيف "نزالا تاريخيا"

قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية،الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، إن مباراة الملاكمة التاريخية التي ستجمع آندي رويز جونيور وأنتوني جوشوا في الدرعية ستكون الحدث الأبرز لهذا العام.
وقال الأمير عبد العزيز في تصريح عقب المؤتمر الصحفي الذي عقده في حي الطريف التاريخي بالدرعية للكشف عن النزال الذي سيجمع الملاكمين: "متحمسون جداًلهذا النزال الذي يعد أقوى نزالات 2019 ، وحظينا في استضافته في الدرعية لنعكس صورة المملكة في هذه الفعالية للزوار في جميع أنحاء العالم "، مرحباً في هذا الصدد بالجميع من المملكة وخارجها.
وأضاف: "حصلنا على استضافة هذه الفعالية بعد جهد استغرق نحو 8 أشهر
وأكد أن النزال الذي سيقام يوم السبت القادم سيكون الحدث الأهم والأبرز هذا العام، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، يتطلع الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا إلى أن تشكِّل الدرعية فألًا حسنًا له حينما يواجه خصمه المكسيكي آندي رويز، ويتمنى أن يكون النزال التاريخي فرصةً للثأر لخسارته الأولى.
وخاض جوشوا، الذي يبلغ من العمر 29 عامًا، 23 مواجهة، انتصر في 22، وخسر في واحدة.
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