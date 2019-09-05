شكرا لقرائتكم خبر عن "السعودية نيوز" يهنئ الدكتورة المصرية رنا علاء الدين لحصولها على الماجستير والان مع التفاصيل

يهنئ موقع "السعودية نيوز"، الدكتورة المصرية رنا علاء الدين، لحصولها على الماجستير بالجامعة الألمانية في القاهرة، وذلك بعد الاجتهاد وما بذلته من مجهود كبير.

وتعد "رنا" ابنة الدكتورة دينا الحادقة، المدير التنفيذي لمركز أورام الفيوم، وتعرف الطبيبة بمشاركتها في كافة الأنشطة الاجتماعية والعامة في محافظة الفيوم المصرية، كما أنها تشارك في العديد من الأنشطة الاجتماعية التي تنظم داخل المحافظة.