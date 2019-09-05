المنتخب المحلي.. عموتة يواصل التحضير لمباراتي النيجر وبوركينافاسو

يواصل لاعبو المنتخب الوطني للمحليين استعداداتهم في مدينة مراكش، للقاءين الوديين أمام كل من النيجر، يوم 5 شتنبر الجاري، وبوركينافاسو في الثامن من الشهر ذاته.

وخاضت العناصر الوطنية تحت إشراف الحسين عموتة، مدرب المحليين، حصتين تدريبتين، أمس الثلاثاء، الأولى صباحا فيملحق ملعب مراكش الكبير، وفي الفترة المسائية في ملعب الحارثي.

وحاول عموتة التركيز على الجانب التقني، والبدني، والتكتيكي، في تداريب لاعبي المنتخب المحلي، من أجل الخروج بالتشكيلة الرسمية، التي سيعتمدها خلال المباراتين الوديتين.

وتدخل مواجهتي النيجر، وبوركينافاسو، المقرر خوضهما في مدينة مراكش، ضمن استعدادات المنتخب المحلي لمباراتي التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين، مطلع السنة المقبلة، حيث سيواجه أبناء الحسين عموتة منتخب الجزائر المحلي.