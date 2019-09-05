وزراء الخارجية بالسعودية والإمارات في باكستان لمناقشة الأوضاع في المنطقة

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وزراء الخارجية بالسعودية والإمارات فيباكستان لمناقشة الأوضاع في المنطقة

الخميس 5 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

اتجه أمس، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودى، عادل بن أحمد الجبير، ووزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، إلى باكستان فيبزيارة رسمية، حيث التقيا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، بمكتبه بإسلام آباد.



ونقل الجبير خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع،لرئيس الوزراء الباكستاني.

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وتم خلال اللقاء الذي وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، استعراض العلاقات التاريخية المميزة التي تجمع المملكة العربية السعودية بجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والوضع الأمني في المنطقة.

كان وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودى، عادل بن أحمد الجبير، قد التقى مساء أمس، وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي وذلك بمقر وزارة الخارجية الباكستانية في إسلام أباد، حيث جرى خلاله مناقشة العلاقات الثنائية والوضع الإقليمي والمستجدات على الساحة الدولية.

كما التقى الوزير الجبير خلال الزيارة، بقائد أركان الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويد باجوا، وتم خلال اللقاء بحث عدد من القضايا الأمنية على الساحتين الإقليمية والدولية.