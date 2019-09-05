شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس الثوري يحتجز 24 أجنبيا و7 سفن والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - ا ف ب (ستوكهولم)أعلنت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء أن الحرس الثوري يحتجز 7 سفن صيد على متنها 24 أجنبياً. ونقلت الوكالة عن «قسم العلاقات العامة» التابع للحرس قوله أمس (الأربعاء): «تم احتجاز السفن في منطقة جاسك بمحافظة هرمزكان جنوبي إيران أمس الأول على يد دورية بحرية لـ«مقر امامت» التابع للحرس».
وقال الحرس إن احتجاز السفن جاء «بسبب عدم الالتزام بالمسافة المسموح بها للصيد»، وبسبب «مخالفة قانونية» تتعلق بصيد الحيوانات المائية. وأضاف أنه تم تسليم الموقوفين إلى القضاء.
وبحسب البيان، فإن السفن المحتجزة اصطادت نحو 222 طناً من أنواع الحيوانات البحرية المختلفة.
في غضون ذلك، أعلنت شركة «ستينا بَلك» المالكة السويدية للسفينة «ستينا إمبيرو» التي احتجزتها إيران في يوليو أمس إطلاق سراح 7 من أفراد طاقمها. وقال الرئيس التنفيذي للشركة إريك هانيل: «سيتم إطلاق سراح 7 من أفراد الطاقم وفقا للسلطات الإيرانية، لكننا لا نعرف متى».
وكان على متن الناقلة التي ترفع العلم البريطاني طاقم مكون من 23 شخصا، بينهم 18 هنديا. ويأتي الباقون من الفلبين، ولاتفيا، وروسيا.
كانت هذه تفاصيل خبر الحرس الثوري يحتجز 24 أجنبيا و7 سفن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.