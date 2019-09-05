شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس الثوري يحتجز 24 أجنبيا و7 سفن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ا ف ب (ستوكهولم)

أعلنت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء أن الحرس الثوري يحتجز 7 سفن صيد على متنها 24 أجنبياً. ونقلت الوكالة عن «قسم العلاقات العامة» التابع للحرس قوله أمس (الأربعاء): «تم احتجاز السفن في منطقة جاسك بمحافظة هرمزكان جنوبي إيران أمس الأول على يد دورية بحرية لـ«مقر امامت» التابع للحرس».

وقال الحرس إن احتجاز السفن جاء «بسبب عدم الالتزام بالمسافة المسموح بها للصيد»، وبسبب «مخالفة قانونية» تتعلق بصيد الحيوانات المائية. وأضاف أنه تم تسليم الموقوفين إلى القضاء.

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وبحسب البيان، فإن السفن المحتجزة اصطادت نحو 222 طناً من أنواع الحيوانات البحرية المختلفة.

في غضون ذلك، أعلنت شركة «ستينا بَلك» المالكة السويدية للسفينة «ستينا إمبيرو» التي احتجزتها إيران في يوليو أمس إطلاق سراح 7 من أفراد طاقمها. وقال الرئيس التنفيذي للشركة إريك هانيل: «سيتم إطلاق سراح 7 من أفراد الطاقم وفقا للسلطات الإيرانية، لكننا لا نعرف متى».

وكان على متن الناقلة التي ترفع العلم البريطاني طاقم مكون من 23 شخصا، بينهم 18 هنديا. ويأتي الباقون من الفلبين، ولاتفيا، وروسيا.