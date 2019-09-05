شكرا لقرائتكم خبر عن المليشيات تعاقب مدنيي الحديدة.. بالجوع والعطش والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

ناشدت السلطات المحلية في مديرية الحوك بمحافظة الحديدة أمس (الأربعاء) المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإنقاذ المدنيين الذين يواجهون الجوع والعطش جراء الحصار الذي تفرضه مليشيا الحوثي عليهم.

وحذرت في بيان من أن سكان حي منظر والمناطق المجاورة يعانون من انعدام مياه الشرب النظيفة، متهمة المليشيات بقطع المياه ومنع الإمدادات عنهم. وكشفت أن المليشيا قطعت خط التغذية الرئيسي للمياه من داخل مدينة الحديدة، وتمارس العقاب الجماعي بحق المدنيين الذين لا علاقة لهم بكل ما يدور من أحداث.

ولفت البيان إلى تزايد أعداد العائدين إلى منازلهم الذين كانوا نازحين خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى تفاقم المشكلة وتحويلها إلى مأساة إنسانية حقيقية تهدد حياة المواطنين، مؤكدا أن المنظمات الإنسانية الأممية مغيبة تماماً عن ما يدور في جنوب وشرق مدينة الحديدة من انتهاكات وجرائم حوثية.