شكرا لقرائتكم خبر عن 636 انتهاكا حوثيا خلال أسبوع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

اتهمت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أمس (الأربعاء) المليشيا الحوثية بارتكاب 636 انتهاكاً بحق المدنيين في المحافظات التي تسيطر عليها خلال الفترة من 25 أغسطس وحتى 2 سبتمبر 2019، مؤكدة مقتل 34 مدنياً، بينهم نساء وأطفال. وأوضحت الشبكة في تقرير لها أن المليشيا قتلت معتقلا واحدا في سجونها، واغتالت 3 أشخاص في محافظة إب، بينهم شابة في الـ19 من عمرها، كما أجبرت 50 يمنياً في محافظة عمران على تجنيد أولادهم مقابل اعتماد سلال غذائية تمنحها المنظمات الإغاثية.

وأشار التقرير إلى أن 36 مدنياً أصيبوا، بينهم طفلان و6 نساء في اعتداءات حوثية، كما تعرض 19 منزلاً للمداهمة. ولفت التقرير إلى أن المليشيا سطت على 20 منزلاً وعقاراً في محافظة إب، مؤكداً أن 49 مركبة ومنشآت مدنية تعرضت للأضرار نتيجة للاعتداءات الحوثية والقصف في مديرية حيس بمحافظة الحديدة.

وأفصح التقرير عن وقوف الحوثي وراء الاعتداء على 11 مستشفى وقطاعا صحيا، كما أغلقت 8 مستشفيات في صنعاء.

واشار إلى أن المعلمين تعرضوا لـ131 انتهاكاً، مفصحاً عن تعرض 12 مدنياً للاختطاف والإخفاء القسري.