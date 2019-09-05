شكرا لقرائتكم خبر عن القنصل الصيني لـ«الخليج 365»: أجندات خارجية وراء أحداث هونغ كونغ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حسن باسويد (جدة)

أكد القنصل العام الصيني في جدة تان بانغلين أن هونغ كونغ جزء من الصين، وأن ما يحدث هناك شأن داخلي بحت ولا يحق لأي حكومة أو منظمة أو فرد أجنبي التدخل. وأكد خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر القنصلية أمس (الأربعاء)، قدرة حكومة بكين على حماية سيادة البلاد والأمن ومصالح التنمية، معتبرا أن الحفاظ على ازدهار هونغ كونغ واستقرارها واجب لا يمكن تجاهله.

وقال بانغلين: نظراً إلى أن العديد من مواطني هونغ كونغ يجهلون الكثير عن النظام القانوني والقضائي في البر الصيني، فإن ذلك كان فرصة لبعض القوى الخارجية ووسائل الإعلام المحرضة لنشر الشائعات ضد تعديل إقرار اللوائح في المجلس التشريعي، رغم إعلان الحكومة في الجزيرة الصينية الخاضعة للحكم الذاتي نسبياً عن تعديل اللوائح، وإيقاف العمل التشريعي تماماً. مضيفاً أن الحكومة المركزية في بكين أعربت عن دعمها واحترامها وتفهمها لقرار حكومة هونغ كونغ.

وحول سؤال لـ«الخليج 365» عن المطالب الأساسية للمحتجين، أشار القنصل الصيني إلى أنها تعكس أجندة خارجية وليست مطالب شعبية لدى معظم سكان هونغ كونغ، لافتا إلى تباين مطالب المحتجين بين تنحية الرئيسة التنفيذية للحكومة هناك، وإقامة انتخابات رئاسية شعبية، وهذا مخالف للقوانين في البلاد، حيث ينتخب رئيس تنفيذي لهونغ كونغ من قبل المجلس التشريعي هناك.

ورفض القنصل الصيني تسمية المظاهرات بأعمال الشغب، رغم قيام المتظاهرين باقتحام مبنى المجلس التشريعي والمراكز الحكومية في هونغ كونغ، ومهاجمة رجال الأمن وإهانة الشعار والعلم الوطني للبلاد، ورفع أعلام دول أجنبية، والهتاف بـ«استقلال هونغ كونغ»، ما أضر بمشاعر الشعب الصيني في الداخل والخارج.