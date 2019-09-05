وفاة النجل الأصغر للرئيس المصري الراحل محمد مرسي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال عبد المنعم عبد المقصود محامي الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، إن عبد الله، النجل الأصغر للرئيس الراحل توفي ليل الأربعاء/الخميس إثر أزمة قلبية أصيب به أثناء قيادته سيارته في منطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة.

وأضاف عبد المقصود في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن عبد الله تم نقله بواسطة صديق له كان معه في السيارة وتمكن من إيقاف السيارة ونقله إلى مستشفى قريب ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبيل وصوله إلى المستشفى.

وأشار إلى أن المستشفى أبلغ الجهات الأمنية بعد وصول عبدالله متوفيا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.