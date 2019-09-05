وفاة عبدالله نجل محمد مرسي إثر أزمة قلبية.. ومحامي الاسرة يكشف تفاصيل لحظاته الأخيرة

الموجز

توفي عبدالله محمد مرسي العياط، نجل المعزول محمد مرسي، إثر تعرضه لأزمة قلبية داخل مستشفى الواحة بمنطقة حدائق الأهرام، أثناء محاولة إسعافه .

وقال " عبدالمنعم عبدالمقصود " محامي عائلة الرئيس المعزول، أن أزمة قلبية انتابت " عبدالله " أثناء قيادته سيارته مساء الأربعاء، موضحًا أن صديقه تمكّن من إيقاف السيارة قبل اصطدامه بأي شيء، ومن ثم نقله إلى المستشفى، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

مشيرا الي ان فريق من النيابة العامة انتقل إلى مستشفى الواحة في منطقة حدائق الأهرام، للتحقيق في الوفاة .

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وعبد الله مرسي هو أصغر أبناء الرئيس المصري الأسبق، ويبلغ من العمر 26 عامًا، ودرس إدارة الأعمال في الكلية الكندية الدولية.

وسبق أن تم القبض علي عبدالله محمد مرسي، في عام 2014، في قضية ”حيازة مخدر الحشيش“ قبل أن يطلق سراحه، لعدم وجود أدلة.