الموجز
توفي عبدالله محمد مرسي العياط، نجل المعزول محمد مرسي، إثر تعرضه لأزمة قلبية داخل مستشفى الواحة بمنطقة حدائق الأهرام، أثناء محاولة إسعافه .
وقال " عبدالمنعم عبدالمقصود " محامي عائلة الرئيس المعزول، أن أزمة قلبية انتابت " عبدالله " أثناء قيادته سيارته مساء الأربعاء، موضحًا أن صديقه تمكّن من إيقاف السيارة قبل اصطدامه بأي شيء، ومن ثم نقله إلى المستشفى، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.
مشيرا الي ان فريق من النيابة العامة انتقل إلى مستشفى الواحة في منطقة حدائق الأهرام، للتحقيق في الوفاة .
وعبد الله مرسي هو أصغر أبناء الرئيس المصري الأسبق، ويبلغ من العمر 26 عامًا، ودرس إدارة الأعمال في الكلية الكندية الدولية.
وسبق أن تم القبض علي عبدالله محمد مرسي، في عام 2014، في قضية ”حيازة مخدر الحشيش“ قبل أن يطلق سراحه، لعدم وجود أدلة.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة عبدالله نجل محمد مرسي إثر أزمة قلبية.. ومحامي الاسرة يكشف تفاصيل لحظاته الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.