70 الف شخص بحاجة لمساعدة بسبب اعصار دوريان









اسماء السيد - الامم المتحدة: أعلن مساعد الامين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك الأربعاء أنّ حوالى 70 ألف شخص في جزر الباهاماس بحاجة لمساعدة فورية بسبب الإعصار المدمر دوريان الذي اجتاح الأرخبيل، مشيراً إلى أنّ الاحتياجات تشمل الغذاء والمياه والخيم والأدوية.

وأوضح لوكووك في اتصال هاتفي مع بضعة صحافيين من ناساو التي وصل إليها في زيارة لبضع ساعات أنّ المنظّمة الأممية حوّلت مبلغ مليون دولار من صندوقها المخصّص للحالات الطارئة لتقديم مساعدات أولية للمنكوبين.