سناء تطلب الخلع: "هددني بالزواج بأخرى بسبب طاجن تورلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

أقامت "سناء. م" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في الزنانيري، طالبت فيها بخلع زوجها وقالت إنه "هددها بالزواج بأخرى" لكونها لا تجيد تحضير "التورلي".

قالت صاحبة الدعوى رقم 300 لسنة 2019: "جمعتني قصة حب بزوجي رغم كبره عني بـ7 سنوات، وواجهت أهلي عند رفضهم لفارق السن حتى انتقلنا لعش الزوجية".

وأضافت صاحبة الـ30 سنة: "علمت بعد الزواج أن مقولة أقرب طريق لقلب الراجل معدته صحيحة، فكلما قمت بطبخ أكلة يعشقها زوجي يجلب لي هدية أو نتنزه سويًا"، الأمور ظلت مستقرة بين الزوجين إلى أن طالبها بإعداد "طاجن تورلي" تناوله عند أحد أصدقائه المقربيين.

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وتابعت الزوجة بأنها أعدت طاجن "تورلي" له، لكنه لم يستلذه "قالي طعمه وحش"، من بعدها بدأت تتغير طريقته في المعاملة، وتعمد أن يحكي تفاصيل حياتهما أمام أصدقائه، ما جلعها تشعر بالخجل، حتى وصل به الأمر بأن يصرخ أمامهم "أنا بقرف من أكل مراتي".

لم تتحمل "سناء" إهانات زوجها وذهبت إلى منزل أهلها، وحينما قَدم لمصالحتها، هددها بالزواج بأخرى "هطبق شرع ربنا وهتجوز تاني".

رفضت الزوجة العودة إلى منزل الزوجية، وبعد فترة تفكير قررت الطلاق منه، إلا أنه رفض، لذلك لجأت إلى محكمة الأسرة، لرفع دعوى خلع مازالت منظورة حتى الآن.​