محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
قال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي أسرة الرئيس الأسبق محمد مرسي، إن فريق من النيابة العامة انتقل إلى مستشفى الواحة في منطقة حدائق الأهرام، للتحقيق في وفاة الأبن الأصغر لـ"مرسي"، إثر تعرضه لأزمة قلبية.
وأضاف "عبدالمقصود" في تصريحات لمصراوي، في الساعات الأولى من صباح الخميس، أنه جاري تحديد مكان دفن جثمان عبدالله مرسي.
وأشار محامي عائلة الرئيس المعزول، إلى أن أزمة قلبية انتابته أثناء قيادته سيارته مساء الأربعاء، موضحًا أن صديقه تمكّن من إيقاف السيارة قبل اصطدامه بأي شيء، ومن ثم نقله إلى المستشفى، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.
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كانت هذه تفاصيل خبر "كان سايق ومعاه صاحبه".. محامي الأسرة يكشف تفاصيل وفاة عبدالله محمد مرسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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