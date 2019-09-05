صدفة قاتلة وجثة داخل حوش.. كشف لغز العثور على جثتي سيدة وطفل في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا – عبد الرحمن القرشي:

كشفت مباحث قنا غموض حادث العثور على جثتي ربة منزل وطفل في قرية الزوايدة، متحللتين تمامًا.

وتلقى اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، بلاغًا بالعثور على جثة "سناء جابر محمد، 50 سنة، ربة منزل" وجارها الطفل "عمر جبريل أحمد، 10 سنوات طالب" داخل حوش مواشي ملحق بمنزل في قرية الزوايدة بنقادة في حالة تحلل كامل وبهما آثار خنق بحبل في الرقبة وكدمات.

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تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "أحمد.ع.ص، 28 سنة، عامل، مالك حوش المواشي" و"الطواب.ع - 26 سنة، سائق".

وتبين أن المتهم الأول استدرج المجني عليها لحوش المواشي، الذى يملكه بحجة مساعدته في رفع برميل ماء في الحوش، وقام المتهمان بقتلها خنقا والاستيلاء على مصوغاتها الذهبية، إلا أنهما فوجئا بالطفل يدخل الحوش ويسأل عن القتيلة، فقاما بخنقه بحبل حتى لقى مصرعه.

وضبطت الأجهزة الأمنية، المتهمين، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.