أتوبيسات بالمجان لنقل 4000 طالب جامعي في العاشر من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

أعلن المهندس محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين المصرية، عن توفير 38 أتوبيس، لنقل أكثر من 4 آلاف طالبًا وطالبة من أبناء مدينة العاشر من رمضان، إلى عدد من الجامعات، وذلك في رحلتي ذهاب وعودة بالمجان.

وأضاف رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، أن الأتوبيسات ستبدأ نقل الطلاب فور بداية العام الدراسي الجديد، وذلك من وإلى جامعات "القاهرة، وعين شمس، والزقازيق، وقناة سويس، والأزهر".

من جانبها، قالت فريال خميس، رئيسة مؤسسة " خميس" لتنمية المجتمع، والتي تتولى عملية التنظيم والإشراف على نقل الطلاب من أبناء مدينة العاشر من رمضان إلى الجامعات المذكورة، إنه تم فتح باب تلقي الطلبات للطلاب الراغبين في الاستفادة من الخدمة المجانية.

وأوضحت فريال، أن الأوراق المطلوبة صورة بطاقة الترشيح، بالنسبة لطلاب الفرق الأولى، وبيان النجاح أو صورة ضوئية منه، وذلك بالنسبة لطلاب باقي الفرق بكافة الكليات.