لاتهامه بالتغاضي عن مخالفات بناء.. إقالة مسئول في مجلس قروي بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

أقال الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة مطاي في شمال المنيا، اليوم الأربعاء، مدير التنظيم بمجلس قروي أبوعزيز من منصبه وقرر نقله لديوان الوحدة المحلية، وإحالته للشئون القانونية للتحقيق معه بشأن تغاضيه عن مخالفات مباني.

وشمل قرار رئيس مدينة مطاي، نقل المذكور لإدارة النظافة بديوان المركز وإحالته للتحقيق معه حول أسباب عدم قيامه باتخاذ الإجراءات الفورية لإزالة المباني المخالفة في مهدها، وعدم إخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح مسؤول بالوحدة المحلية، أن مدير التنظيم المقال تغاضي عن اتخاذ الإجراء اللازم ضد مبني مخالف، ولم يتم إزالته في المهد، وترك المخالفة حتى تم البناء، لذا تقرر فحص كافة أعمال الإدارة الهندسية للتأكد من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات للبناء على أراضي زراعية أو أملاك دولة أو أملاك أهالي بدون ترخيص، خاصة بعد صدور قانون التصالح الجديد وتفعيله.