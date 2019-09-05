وفاة عبدالله نجل محمد مرسي إثر أزمة قلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد مصدران، وفاة الابن الأصغر للرئيس المعزول الراحل محمد مرسي، إثر تعرضه لأزمة قلبية، مساء الأربعاء.

وجرى نقل نجل مرسي إلى مستشفى الواحة بمنطقة حدائق الأهرام؛ في محاوله لإنقاذه، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

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وقال مصدر بمستشفى الواحة لمصراوي، إن نجل مرسي وصل إلى المستشفى متوفياً، وجرى إبلاغ الجهات الأمنية بالواقعة.

من جانبه، أكد عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي عائلة الرئيس المعزول، نبأ وفاة عبدالله محمد مرسي، مرجعًا السبب إلى أزمة قلبية انتابته أثناء قيادته سيارته.

وقال "عبدالمقصود" لمصراوي، إن صديق عبدالله تمكّن من إيقاف السيارة، وتمكن من نقله إلى المستشفى بمنطقة حدائق الأهرام، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.