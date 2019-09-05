وكالات- رفضت المحكمة الإقليمية في مدينة فرانكفورت الألمانية إلغاء زيجة لقاصر عُقدت في دولة أخرى بالاتحاد الأوروبي.
وبحسب بيانات المحكمة، تتعلق القضية ببلغاريين تزوجا في موطنهما. وكانت العروس تبلغ من العمر عند عقد القران 17 عاما.
وذكرت المحكمة في حيثيات قرارها اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2019 أنه في المعتاد لا يمكن في ألمانيا إلغاء زيجة سارية قانونيا هناك (بلغاريا)، لأن هذا ينتهك من بين عدة أمور الحق في حرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي، وسيؤدي إلى تكبد معاناة بالغة.
وأشارت المحكمة إلى أنه بالرغم من أن الزواج في بلغاريا غير مسموح به إلا بعد إتمام 18 عاما، يمكن عقد القران لمن هم فوق 16 عاما بتصريح من قاض مختص.
يُذكر أن الزوجين سافرا إلى ألمانيا صيف عام 2018 عقب أشهر قليلة من زواجهما. وطلبت السلطات المختصة في ولاية هيسن الألمانية بإلغاء الزيجة.
وكانت المحكمة الابتدائية في فرانكفورت رفضت هذا الطلب أيضا قبل الطعن على الحكم أمام المحكمة الإقليمية.
كانت هذه تفاصيل خبر محكمة ألمانيّة ترفض إلغاء زيجة قاصرٍ معقودة في دولة بالإتحاد الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.