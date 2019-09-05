صور.. جنوب اليمن يفحم الإخوان قبل مليونية "الوفاء للإمارات"

شهدت مديرية المعلا في العاصمة المؤقتة عدن، الأربعاء، حفلا فنيا وتدفقا لحشود جماهيرية من مختلف المحافظات الجنوبية باليمن، عشية فعالية الوفاء للإمارات الذي دعى إليها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي.

تخلل الحفل عدد من الفقرات الغنائية والراقصة التي تتغنى بدولة الإمارات ومواقفها الكبيرة تجاه اليمنيين، وتدفقت عشرات الوفود القادمة من مختلف المديريات والمدن الجنوبية إلى باحة شارع "الشهيد مدرم" في المعلا بعدن الذي سيحتضن فعالية "مليونية الوفاء للإمارات".

قال المواطن "علي سعيد" إنه وصل الساحة التي بها مئات المواطنين منذ ساعات مبكرة، للمشاركة في الفعالية والتعبير عن حب وتقدير المواقف الإماراتي الصادق في إنقاذ سكان المناطق المحررة.

أضاف سعيد: "نشكر دول التحالف العربي على ما قدموه لأبناء الجنوب، وعلى تدخلهم في الأوقات الحرجة لإنقاذ السكان من إرهاب مليشيا الحوثي وسطوة هجمة الإخوان والتنظيمات الإرهابية".

ذكر أن هذه رسالة شعبية لمن اختاروا الخيارات الخاطئة، خيارات إيران وتنظيم الحمدين وتركيا وهى لا يمكن أن تطبق بالواقع الجنوبي أو اليمني أو العربي.

كما أوضح محمد عبدالله، وهو أحد القادمين من بلدات يافع "شمال شرق عدن" أنه يشارك أبناء الجنوب هذا الزخم الشعبي وهم يقدمون

الوفاء للأوفياء الذين قدموا أرواحهم من أجل البلاد.

يشار إلى أن أبناء المحافظات الجنوبية سيحيون الخميس ذكرى هجوم صافر الغادر ويلتفون كحزام إلى جانب التحالف والإمارات ضد مؤامرات الإخوان وقطر في مليونية شعبية تمتد من عدن إلى المكلا.

تستعد العاصمة اليمنية المؤقتة عدن ومدينة المكلا، لاحتضان حشود مليونية، الخميس القادم، وفاء لدولة الإمارات العربية المتحدة، ودورها الرائد في مختلف المجالات العسكرية والإنسانية والاقتصادية.

وعقد المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن ومنظمات المجتمع المدني، اجتماعات مكثفة خلال الساعات الماضية لمناقشة الترتيبات للاحتشادات التي ستشهدها عدن والمكلا.

وقالت مصادر، إن القيادات المحلية في أبين والضالع ولحج، انهت كافة الترتيبات لنقل وتأمين المشاركين إلى عدن، من أجل المشاركة في المليونية الكبرى التي ستقام الخميس.

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كما تشهد مديريات حضرموت تحضيرات مكثفة لنقل المشاركين في مليونية الوفاء للإمارات إلى مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، في ذات اليوم.

واعتبر رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزُبيدي، المشاركة في هذه الفعالية واجباً وطنياً لتقديم الشكر والتقدير لقيادة

وشعب الإمارات، ‏لوقوفهم إلى جانب المدن الجنوبية لتحقيق تطلعاتها، وكذا مساعدتها في القضاء على الجماعات الإرهابية.

ودعا الزبيدي، خلال إجتماع مع القيادات المحلية لعدن ولحج وابين والضالع، كل أبناء الجنوب للمشاركة بفاعلية والتأكيد على أن شعب الجنوب يبادل إمارات الخير الوفاء بالوفاء نظير ماقدمته في المجالات كافة.

وتتزامن مليونية الوفاء للإمارات مع حملة إساءات تشنها خلايا إخوانية في اليمن وبدعم قطري ضد التحالف العربي بشكل عام ودولة الإمارات بشكل خاص.

وأكد خبراء، أن الاحتشاد المليوني سيكون رسالة من الأرض تعكس تقدير الشعب في مدن الجنوب للإمارات، وتفحم الحملات الإخوانية التي تدار من غرف الفنادق في الدوحة وإسطنبول.

وقال رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، إن المشاركة الفاعلة في المليونية، سيكون دليل على مناهضة الشارع الجنوبي للهجمة الإخوانية على دول التحالف.

وأشار القيادي الجنوبي، إلى أن مليونية الوفاء للإمارات، ستؤكد على دعم جهود مكافحة الإرهاب والتصدي لتنظيمي داعش والقاعدة وكافة القوى التي تعمل على إنعاش الإرهاب في المناطق المحررة.

الناشط الجنوبي فؤاد جباري، أكد من جانبه، أن المليونية ستُخرس أبواق الإخوان الذين يريدون إحلال المشروع القطري - الإيراني، بدلا عن المشروع العربي الكبير بقيادة التحالف.

وقال جباري، إن حضور المليونية واجب وطني وثوري، توصل رسائل للجميع، أن شراكة الجنوب قيادة وشعب مع التحالف العربي ممثلة بالسعودية والإمارات، شراكة مصير وهدف مشترك في دعم المشروع العربي الكبير ودحر المشروع الفارسي الإيراني.