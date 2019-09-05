بحجة "تحرير محتجزين".. قطر ترصد 2 مليار دولار لتمويل الإرهاب

كشف تقرير أصدره الفريق الدولي لتقصي الحقائق في انتهاكات قطر ومقره لاهاي عن قيام دولة قطر باستخدام ما يمكن تسميته "دبلوماسية الفدية" من أجل تمويل الجماعات الإرهابية.

وقال التقرير الذي صدر بعنوان "النداء الثاني.. عدم إلتزام دولة قطر بالجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب الدولي".. إن النظام القطري دفع مئات الملايين من الدولارات

لجماعات إرهابية بحجة الإفراج عن رهائن.

ورصد "النداء" أرقامًا كبيرة في هذا السياق: 275 مليون دولار بالإضافة إلى 150 مليون دولار ثم بالإضافة إلى 21 مليون دولار إلى جماعات إرهابية بحجة تحرير قطريين جرى احتجازهم في رحلة صيد جنوب العراق.

Advertisements

وأكد التقرير لأن قطر دفعت أيضًا 11 مليون دولار ثم 16 مليون دولار ثم 25 مليون دولار إلى جبهة النصرة وتنظيم القاعدة بدعوى تحرير محتجزين آخرين.

وحسب تقرير لاهاي فإن إجمالي الأرقام التي تم رصدها تصل إلى ملياري دولار تم بهما تمويل القاعدة وداعش وتنظيمات شيعية متطرفة.

يذكر أن "الفريق الدولي لتقصي الحقائق في انتهاكات قطر" هو مؤسسة بحثية دولية تعمل بشكل أكاديمي لتوثيق وملاحقة انتهاكات الحكومة القطرية للأمن والسلم الدوليين.