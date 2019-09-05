باليستي حوثي يسقط في صعدة و636 انتهاكا للميليشيات

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت بعد ظهر أمس صاروخا باليستيا من محافظة صعدة بمديرية سحار باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في المحافظة نفسها بمديرية الصفراء.

وأوضح العقيد المالكي استمرار الميليشيا الحوثية في انتهاك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائيا على المدنيين والأعيان المدنية، وتأثيرها المباشر على التجمعات السكانية وتهديد حياة المئات من المدنيين الأبرياء في الداخل اليمني.

636 انتهاكا خلال أسبوع واحد

كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في تقريرها الأسبوعي حول انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن خلال الفترة من 25 أغسطس 2019 وحتى 2 سبتمبر 2019، أن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران ارتكبت 636 انتهاكا بحق المدنيين في المحافظات التي تسيطر عليها.

جرائم القتل خارج نطاق القانون

سجل الفريق الميداني للشبكة 34 حالة قتل بينهم 5 نساء، و3 أطفال، منها 4 حالات نتيجة طلق ناري، وحالتان نتيجة رواجع المقذوفات، وحالة واحدة تصفية للمعتقل في سجون الميليشيا بصنعاء، و3 حالات نتيجة أعمال القنص، و4 حالات نتيجة للقصف العشوائي على المنازل السكنية، و8 نتيجة انفجار لغم أرضي زرعته الميليشيات.

كما سجل الفريق 3 حالات اغتيال في محافظة إب ضد مجهول، بينهم الشابة ولاء صادق الجبري 19 عاما بمحافظة إب، فيما سجلت قيام الحوثي باغتيال الشيخ الموالي لها أحمد الشعملي أثناء تناوله طعام الغداء في مطعم بصنعاء، إضافة إلى تسجيل وفاة شيخ مسن 62 عاما بأزمة قلبية أثناء مراجعته عن أولاده المختطفين لدى ميليشيات الحوثي منذ عام دون أي تهمه.

الإصابات والنهب والسلب

Advertisements

وثقت الشبكة 36 حالة إصابة، بينهم طفلان، و6 نساء، إضافة إلى 19 حالة مداهمة وتفتيش لمنازل المواطنين منها 9 حالات في محافظة إب، و3 حالات في محافظة صنعاء و3 حالات في محافظة ذمار، وحالتان في ريمة، إلى جانب حالتين في محافظة صعدة، إضافة إلى 20 حالة سطو على أملاك وعقارات المواطنين.

تضرر للأعيان المدنية

كما رصد الفريق الميداني للشبكة 49 حالة تضرر للأعيان المدنية والمركبات، منها 32 حالة تضرر جزئي لمنازل المواطنين في مديرية حيس بمحافظة الحديدة نتيجة القصف الهستيري والعشوائي للميليشيات، إضافة إلى توثيق 11 حالة انتهاكات طالت المستشفيات والقطاعات الصحية.

إغلاق مستشفيات في العاصمة

قامت ميليشيات الحوثي أيضا بإغلاق 8 مستشفيات في العاصمة صنعاء، كما جددت ميليشيات الحوثي قصفها على مطاحن البحر الأحمر في الحديدة و3 محطات بنزين أخرى، إلى جانب رصد التقرير 131 حالة انتهاك، فيما يخص تقويض سلطات الدولة حيث قامت الميليشيات بفصل 122 تربويا واستبدالهم بآخرين موالين للحوثيين، كما قامت الميليشيات الحوثية بتغيير 9 مديري مدارس في صنعاء واستبدالهم بآخرين موالين لهم.

كما رصد الفريق الميداني قيام ميليشيات الحوثي بنقل أسلحتها الثقيلة والمتوسطة إلى أحياء آهلة بالسكان وكذلك إلى المساجد وارتكاب 12 حالة اختطاف وإخفاء قسريا طالت المدنيين في كل من ذمار وإب وصنعاء والحديدة، فضلا عن استمرار الميليشيات الحوثية في بيع المساعدات الإغاثية، إجبار 50 مواطنا في محافظة عمران على تجنيد أولادهم مقابل اعتماد سلال غذائية تمنحها المنظمات الإغاثية.