غسل الأموال تطيح برئيس مجمع الفقه السابق

أصدرت نيابة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أمرا بالقبض على رئيس مجمع الفقه الإسلامي السابق والقيادي بالمؤتمر الوطني «عصام أحمد البشير» بتهمة غسل الأموال على خلفية الاشتباه في تحاويل مالية من حسابه بأحد البنوك المحلية إلى حسابه ببنك تركي بلغت (680) ألف يورو، وحجزت النيابة أرصدته في البنوك التجارية بجانب حظره من السفر.

وقال مصدر، إن اللجنة العليا لمكافحة الفساد السابقة اشتبهت في تحاويل مالية من حساب «عصام البشير» إلى الخارج، فأحالت الأمر إلى وكيل نيابة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «أحمد سليمان».

وأضاف المصدر، أن النيابة حققت في حالة الاشتباه وتوصلت إلى أن المذكور أجرى معاملة بنكية من حسابه الشخصي ببنك شهير في الخرطوم إلى بنك في تركيا وتوصلت إلى أن المبلغ المحول يبلغ «680» ألف يورو، الأمر الذي دفعها للتحقق من مصدر الأموال نظرا لمهنة المتهم.

وبحسب صحيفة «السوداني»، أشار المصدر إلى أن النيابة دونت بلاغاً ضده وفقاً للمادة (35) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأصدرت أمرا بالقبض في مواجهته أمس (الثلاثاء) وشرعت في تنفيذه.