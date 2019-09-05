هونج كونج تسحب قانون تسليم المطلوبين للصين

أعلنت رئيسة السلطة التنفيذية في هونج كونج، أمس، سحب مشروع قانون تسليم المطلوبين للصين المثير للجدل الذي تسبب بثلاثة أشهر من التظاهرات المطالبة بالديموقراطية والتي أغرقت المدينة في أزمة.

وقالت كاري لام في تسجيل مصور نشره مكتبها، إن الحكومة ستسحب رسميا مشروع القانون من أجل تهدئة قلق المواطنين. وسحب مشروع القانون هو أحد المطالب الرئيسية الخمسة للمتظاهرين الذين نزلوا بالملايين إلى الشارع في أكبر تحد لسلطة بكين على هونج كونج المستعمرة البريطانية السابقة منذ إعادتها إلى الصين في 1997.