اعتماد سفيري جنوب السودان وجامبيا

ونقل ابن جعفر تحيات خادم الحرمين وولي عهده، وتمنياتهما لجنوب السودان حكومة وشعبا المزيد من التقدم والرخاء.
كما قدم سفير خادم الحرمين لدى جمهورية السنغال، فهد الدوسري، أوراق اعتماده سفيرا غير مقيم لدى جامبيا، وذلك خلال استقباله من الرئيس الجامبي آدم بارو.
وأعرب الرئيس بارو عن شكره وامتنانه للمملكة العربية السعودية على ما قدمته وتقدمه للشعب الجامبي.
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