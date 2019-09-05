عريقات: نتفق مع ماكرون حول عملية السلام

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول عمله على مقترحات بديلة، تؤكد ما طرحه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مجلس الأمن حول رعاية عملية السلام، وإدراك العالم لمساعي الصفقة لتصفية القضية الفلسطينية.

وقال عريقات في تصريح له، أمس، «إن الرئيس ماكرون يقول بصريح العبارة، إنه لا حل إلا بقيام الدولتين على حدود الرابع من يونيو»، وتابع: «أن ذلك نابع من الفهم الدقيق لديه كما الغالبية من صناع القرار في العالم الذين يدركون أن هذه الصفقة تهدف لشطب الهوية الفلسطينية».