عريقات: نتفق مع ماكرون حول عملية السلام

وقال عريقات في تصريح له، أمس، «إن الرئيس ماكرون يقول بصريح العبارة، إنه لا حل إلا بقيام الدولتين على حدود الرابع من يونيو»، وتابع: «أن ذلك نابع من الفهم الدقيق لديه كما الغالبية من صناع القرار في العالم الذين يدركون أن هذه الصفقة تهدف لشطب الهوية الفلسطينية».
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