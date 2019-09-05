دفعة من أجهزة الأشعة للمستشفيات اليمنية

وأعرب وزير الصحة اليمني عن امتنانه وشكره الكبيرين لصدور التوجيهات الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين لعلاج جرحى الأحداث الأخيرة في كل من عدن وأبين، مبينا أن هذه اللفتة الكريمة سوف تسهم في تخفيف معاناة كثير من الجرحى.
وأضاف أنه جرى توجيه لجان فنية في المحافظات بأن ترفع كشوفات تفصيلية بالجرحى الذين يحتاجون للعلاج في اليمن، والذين بحاجة للعلاج في المملكة، وستنجز هذه المهمة قريبا، مشيرا إلى أننا تسلمنا اليوم دفعة جديدة من أجهزة الأشعة السينية لعدد من المستشفيات وهي مقدمة من المركز عبر منظمة الصحة العالمية وستوزع على المحافظات المستحقة بخطة أعدت من وزارة الصحة العامة والسكان.
وأكد أنه رغم الظروف الصعبة والمحن التي نعيشها في هذه الأيام باليمن، فما يزال لدينا مخزون جيد من الأدوية والمستلزمات الطبية ومحاليل غسيل الكلى التي وفرها لنا مركز الملك سلمان للإغاثة، موضحا أن المركز غطى 23 محافظة يمنية، كما أسهمت العيادات الطبية التغذوية التابعة للمركز في الحد من انتشار أمراض سوء التغذية.
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