سفير قطر في الأردن يقدم أوراق اعتماده

عمان (أ ف ب) قدم سفير قطر الجديد في الأردن، سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني، أمس، أوراق اعتماده إلى وزارة الخارجية الأردنية، بعد أكثر من عامين على خفض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، عقب قطع الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) علاقتها مع قطر. وقالت «وكالة الأنباء الأردنية» إن أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفيرة سجى المجالي، تسلمت في مكتبها نسخة من أوراق اعتماد سعود بن ناصر كسفير معتمد لدى المملكة.

وكان الأردن أعلن في 6 يونيو 2017 خفض التمثيل الدبلوماسي مع قطر، وسحب تراخيص مكاتب قناة «الجزيرة» في عمَّان، بعد يوم واحد من قطع الدول الأربع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر واتهامها بدعم الإرهاب.

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