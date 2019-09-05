تراجع بورصة قطر بضغط التأمين والعقارات

الدوحة (وكالات)

تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة أمس، بنسبة 0.04% خاسرةً 0.05 نقطة، لتغلق عند مستوى 10295.25 نقطة. وجرى التداول بختام التعاملات على 73.5 مليون سهم بقيمة 277 مليون ريال عبر 8150 صفقة، وارتفع 20 سهماً، وانخفض 21 سهماً، واستقرت 6 أسهم. وتراجعت 3 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بنسبة 2.25%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.59%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.48%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.58%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.84%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.37%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.36%.

إلى ذلك، أكد موقع «مباشر قطر»، التابع للمعارضة القطرية، أن تداعيات السياسات الاقتصادية الخاطئة تضرب أركان النظام القطري الحاكم ومؤسساته، فالحاجة للسيولة بالنقد الأجنبي، مع استمرار مقاطعة الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) للدوحة، تهدد النظام الحاكم بالانهيار، ما لم يغير من نهجه الإرهابي.

وأوضح الموقع، أن بيانات حديثة صادرة عن مصرف قطر المركزي، كشفت أن ودائع القطاع العام القطري بالنقد الأجنبي فقدت نحو 11 مليار دولار، حيث سجلت في يوليو الماضي نحو 251 مليار ريال قطري، بينما كانت الودائع في الفترة المقابلة من العام الماضي نحو 291 مليار ريال قطري، بتراجع تبلغ نسبته 13.5%. ولفت إلى أن تهاوي مؤشرات المؤسسات القطرية المختلفة يأتي وسط تراجع في الاستثمارات الأجنبية، وتخارج للسيولة في ظل وضع اقتصادي صعب تمر به الدوحة.