حزب المستشارة ميركل يدعو لتأسيس صندوق عالمي لحماية الغابات

طالبت الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي الديمقراطي، الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بإنشاء صندوق عالمي لحماية الغابات.

واعتمدت رئاسة الكتلة، التي تضم أعضاء الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه ميركل، وأعضاء الحزب المسيحي الاجتماعي في ولاية بافاريا، قراراً مساء الأربعاء بشأن إنشاء الصندوق، بحيث يستوعب أيضاً جهود منظمات خاصة، من أجل حماية المناخ.

جاءت هذه الخطوة خلال الاجتماع المغلق لقيادة التحالف في مدينة بوتسدام.

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يتضمن القرار توصية بأن يساهم الصندوق في تجنب زوال الغابات ودعم إعادة تشجير الغابات، وتشجيع الزراعة المستديمة للغابات.

وشدد القرار على ضرورة مواجهة الجور الهائل على الغابات، خاصة المدارية.

كما طالبت رئاسة الكتلة الحكومة الألمانية بتبني مبادرة دولية لحماية الغابات بالتعاون مع جهات أخرى مانحة، "حيث إنه، وبدون الغابات، سيصبح تحقيق هدف خفض حرارة الأرض بواقع درجتين مستحيلاً، وذلك لأنه لا غنى عن الغابات من أجل بقاء البشرية، بالمعنى الحرفي لهذه العبارة"، حسبما جاء في القرار.

وستواصل قيادات الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي اجتماعها المغلق في بوتسدام الخميس.