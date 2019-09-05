الولايات المتحدة تفضل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باتفاق

قال مايك بنس نائب الرئيس الأميركي، الأربعاء، إن بلاده تفضل خروجاً منظماً لبريطانيا من الاتحاد الأوروبى عبر المفاوضات.

وأضاف أن الولايات المتحدة "تقف إلى جانب المملكة المتحدة فى قرارها الخاص بمغادرة الاتحاد الأوروبي" فى الوقت الذى يتحرك فيه البرلمان البريطاني لوقف الخروج بدون اتفاق.

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وأوضح بنس، فى كلمة لوسائل الإعلام فى العاصمة عاصمة الإيسلندية ريكيافيك قبل توجهه إلى العاصمة البريطانية لندن، "مما لا شك فيه أن الولايات المتحدة تحترم سيادة المملكة المتحدة، وتحترم إرادة شعب المملكة المتحدة، ونحن نحترم ونؤيد قرار بريطانيا بمغادرة الاتحاد الأوروبى".

وأجرى بنس مباحثات في ريكيافيك مع جودني يوهانسون، رئيس جمهورية إيسلندا ورئيسة الوزراء كاترين جاكوبسدوتير.

ومن المقرر أن يتوجه بنس إلى لندن، حيث سيلتقي غداً الخميس رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وعددا من المسؤولين.