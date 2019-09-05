وفاة نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي بأزمة قلبية بينما كان يقود السيارة

أعلنت مصادر إعلامية متطابقة، وفاة عبد الله نجل الرئيس المصري الراحل، محمد مرسي، بسكتة قلبية مساء الأربعاء.

ولم تذكر المصادر "أسباب التدهور المفاجئ في صحة نجل الرئيس الراحل الذي يبلغ من العمر 24 عام"

وتناقلت عدة مواقع وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي خبر الوفاة، ونقلت ألا شبهة جنائية في الحادثة، إذ سبق أن أصيب بعدة أزمات قلبية سابقة.

ونقل ناشطون عن أحمد -النجل الثاني لمرسي- أن شقيقه الأصغر عبد الله كان يقود سيارته وأصابته تشنجات مفاجئة، نقل على إثرها مباشرة للمستشفى، ولم يستطع الأطباء تنشيط عضلة القلب التي كانت قد توقفت.

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كما نقلت وكالة الأناضول عن أحمد مرسي المتحدث باسم الأسرة وشقيق الراحل، قوله "توفي عبد الله في أحد المستشفيات، بعد أن نقل إليها إثر أزمة قلبية، وتأكدنا من ذلك".

بدوره أكد عبد المنعم عبد المقصود -محامي أسرة مرسي- النبأ، وقال إن عبد الله نجل الرئيس الأسبق توفي إثر أزمة قلبية.

وتأتي وفاة عبد الله بعد أشهر قليلة من وفاة والده في محبسه خلال محاكمته في قضايا التخابر مع حركة "حماس".