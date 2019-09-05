بن زايد: السعودية والإمارات.. “خندق واحد” في مواجهة التحديات

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قال محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، خلال افتتاحه حديقة شهداء حرس الرئاسة، إن الإمارات والسعودية هما في شراكة الخندق الواحد في مواجهة التحديات المحيطة.

وأكد محمد بن زايد على أن الهدف الذي يجمع السعودية والإمارات هو الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكان بيان مشترك قد صدر قبل أيام عن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات العربية المتحدة، أكد استمرار الجهود لإغاثة الشعب اليمني، كما استنكر حملة التشويه التي طالت الإمارات على خلفية أحداث اليمن الأخيرة.

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وذكر البيان المشترك بين السعودية والإمارات أن قوات التحالف قدمت تضحيات كبيرة في اليمن بدافع الروابط الأخوية الصادقة، مشيرا إلى أن الجانبين يسعيان للمحافظة على اليمن وسلامة أراضيه تحت قيادة الرئيس الشرعي، كما سيستمران بالتصدي لانقلاب الحوثي وكافة التنظيمات الإرهابية باليمن.

وشددت السعودية والإمارات على ضرورة التعاون مع اللجنة التي شكلها التحالف لفض الاشتباك.