كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السعودية والإمارات.. علاقة تكامل ومشروع استقرار في اليمن (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
في ديسمبر من عام 2015، شُكيل التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بمبادرة من المملكة العربية السعودية وتم الإعلان عنه الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، بهدف توحيد جهود الدول الإسلامية في مواجهة الإرهاب منع التغلغل الإيراني في اليمن.
إفشال المشروع الإيراني
ولم تكن الإمارات بعيدة عن هذه الانتصارات فأبطال قواتها المسلحة كانوا في الميدان سواء في شمال البلاد أو جنوبه أو شرقه أو غربه يشاركون أشقاءهم في تلبية نداء الواجب الإنساني والوطني في الدفاع عن قضايا الأمة العربية والتصدي لأية مشاريع إرهابية تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.
محاولات شق الصف السعودي الإماراتي
وأكد قرقاش، إن إعادة الانتشار في الحديدة، ليست إلا حصيلة حوار موسع في التحالف، مؤكداً اتفاقه مع السعودية الشقيقة على استراتيجية المرحلة المقبلة في اليمن".
وأشار الوزير الإماراتي إلى مقال نشره الكاتب الصحفي السعودي، عبد الرحمن الراشد في صحيفة "الشرق الأوسط" حول ما وصفه بـ"محاولات قطر" شق صف "التحالف السعودي الإماراتي".
وقال الراشد في مقاله إن "قطر تحاول تفكيك الجبهات المعادية لها، فبدأت باستهداف مصر، وتشكيك السعوديين في الموقف المصري، ثم التفت الإعلام القطري إلى أبوظبي وركز على إحداث الوقيعة بينها وبين الرياض، بتضخيم الأخبار بل واختلاق القصص. شككت في نياتها في اليمن، واستخدمت أفراداً يمنيين يكتبون تعليقات معادية لأبوظبي كأنها صادرة عن توجيه سعودي، والعكس".
العلاقة الاستراتيجية بين المملكة والإمارات
وتشكل دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية نموذجا للعلاقات الأخوية ، في ظل الانسجام التام وتكامل الرؤى تجاه القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
استقرار المنطقة ووقف التغلغل الخارجي فيها
دور محوري بارز
كما مثل تحقيق هدف تأمين خليج عدن وباب المندب والشريط الساحلي الغربي الذي كان للإمارات دور رئيسي فيه أحد أهم الأهداف الاستراتيجية للتحالف العربي، حيث مثلت تلك المنطقة المؤمنة أحد أهم الأطماع الرئيسية لإيران في اليمن والتي سعت إلى استخدامها لضرب الملاحة الدولية وتهديد خطوط التجارة العالمية المارة عبر البحر الأحمر والمضيق الدولي.
يوم تلو الآخر يكشف تاريخ مخطط تنظيم "الحمدين"، والنظام الإيراني الخبيث مع مليشيا الحوثي الانقلابية في الغدر بالتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، حيث كشفت الحملة الإعلامية الممنهجة التي طالت الإمارات العضو الفاعل في التحالف العربي بقيادة السعودية خلال الفترة الماضية، عن حالة التناغم بين الخطاب الإعلامي لقطر والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان من جهة وإعلام الحكومة اليمنية التي يسيطر عليها حزب الإصلاح من جهة أخرى.
ودأبت قيادات نافذة في الحكومة منذ وقت مبكر على انتهاج سياسة إعلامية رديفة لتلك التي يتبناها الإعلام القطري في ما يتعلق بالوقيعة بين أطراف التحالف العربي والترويج لفرضيات وأخبار مزيفة، تسعى لتشويه دور التحالف العربي في اليمن والتشكيك في نواياه وأهدافه.
لكن بعد كل تلك المحاولات البائسة، ستبقى السعودية والإمارات معا وعلاقتها قائمة على عرى المصير المشترك والأخوة والثوابت المشتركة.