“أمن طنجة يضح حدا لمغامرة سجين فار من سجن “ساتفيلاج

تمكنت عناصر الشرطة القضائية قبل قليل، ضواحي طنجة، من توقيف السجين الفار من زنزانته بالسجن المحلي طنجة1 في شهر غشت الماضي بطريقة هوليودية.

وبحسب المعطيات المتوفرة فإن العناصر الأمنية ألقت القبض على المتهم “سعيد.ز” الملقب بحكامة في إحدى قرى فحص أنجرة.

وشهد “ساتفيلاج”، قبل أسبوعين، حالة استنفار قصوى بعدما تمكن أحد السجناء، من الفرار بطريقة هوليودية خارج أسوار المؤسسة السجنية.

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وكشفت المعطيات التي حصل عليها “اليوم24” أن السجين الملقب بـ””سعيد حكامة” من مواليد 1992، والمحكوم بـ12 سنة سجنا نافذا ويقطن بمنطقة حكامة، تمكن من قطع شباك زنزانته والفرار خارج سور السجن.

وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قد أعلنت حالة استنفار قصوى بعدما تمكن السجين من الفرار من مؤسسته يوم 10 غشت الماضي على الساعة السادسة صباحا.

وأوفدت المندوبية لجنة بحث مركزية من أجل إجراء تحقيق دقيق وشامل بخصوص هذا الحادث، وذلك من أجل معرفة ظروف وملابسات عملية الفرار المذكورة، لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة.