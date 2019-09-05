تقارير إعلامية: السيسي رفض لقاء نتنياهو عشية الانتخابات الإسرائيلية المقبلة

جدة - عمرو شويل القاهرة - الخليج 365

أفادت تقارير إعلامية مصرية بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تلقى رفضاً عربياً آخر للقاء مع أحد القادة العرب وألغى زيارته للهند لأنها لن تجلب له الدعم الانتخابي.

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وقالت مصادر إن طلباً إسرائيلياً للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هذا الأسبوع قوبل بالرفض بحجة جدول أعمال مكتظ للرئيس وكان ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة رفض قبل ذلك لقاء مع نتنياهو بالحجة ذاتها. وتحدثت وسائل إعلام أيضاً عن رفض ملك الأردن عبد الله الثاني لقاء مماثلاً.

وتفيد التقارير بأن زعماء عرب وعالميين رفضوا استقبال نتنياهو خلال الفترة الأخيرة لأنهم لا يريدون الدخول في لعبة الانتخابات الإسرائيلية ومنهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يعتبر أحد أقرب الأصدقاء لنتنياهو كان رفض طلباً مؤخراً للقائه كما نشر في الصحف الإسرائيلية، وفقا لصحيفة اندبيندنت عربية.

وأضافت المصادر أن محاولة أخرى كانت هذا الأسبوع للقاء بزعيم عربي آخر موجود في أوروبا، فشلت بعد رفض ذلك الزعيم فكرة اللقاء ورفض المصدر الكشف عن هوية ذلك الزعيم مكتفياً بالقول إن بلاده لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.