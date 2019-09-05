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عاجل .. وفاة نجل الرئيس المعزول محمد مرسي بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة

الأربعاء 4 سبتمبر 2019

عبد الله محمد مرسي

كتب الخليج 365

توفي منذ قليل، عبدالله محمد مرسي، نجل الرئيس المصرى المعزول محمد مرسي العياط، بأحد المستشفيات الخاصة بحدائق الأهرام.



وكان قد قرر المستشار نبيل صادق، النائب العام، العام الماضي، إخلاء سبيل عبد الله مرسي، نجل محمد مرسي العياط، بكفالة 5 آلاف جنيه، بعد التحقيق معه في اتهامات منسوبة له.

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وتلقت النيابة العامة، يوم الإثنين 17 يونيو 2019، إخطارًا بوفاة محمد مرسي العياط، في جلسة المحاكمة في القضية رقم 56458 لسنة 2013، جنايات أول مدينة نصر، القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع حماس".

وذكر بيان صادر عن النائب العام المستشار نبيل صادق، حينها أن أثناء المحاكمة، وعقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة طلب محمد مرسي الحديث فسمحت له المحكمة بذلك، حيث تحدث مرسي لمدة 5 دقائق، وعقب انتهائه من كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة.

وأكمل البيان، أن أثناء وجود المتهم محمد مرسي والمتهمين داخل القفص، سقط أرضًا مغشياً عليه، حيث تم نقله فورًا إلى المستشفى وتبين وفاته.

وبتوقيع الكشف الطب الظاهري عليه، وجد أنه لا ضغط له ولا نبض ولا حركات تنفسية، وحدقتا العينين متسعتان، غير مستجيبتان للضوء والمؤثرات الخارجية، وقد حضر إلى المستشفى متوفياً في تمام الساعة 4:50 دقيقة مساءًا، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية بجثمان المتوفى.

وأمر النائب العام، بانتقال فريق من أعضاء النيابة العامة، بنيابتي أمن الدولة العليا، وجنوب القاهرة الكلية؛ لإجراء المناظرة لجثة المتوفى، والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة داخل قاعة المحكمة، وقفص المتهمين وسماع أقوال المتواجدين معه.